ЧП
11 Апреля 2017 12:05
Следствие выясняет причину страшной аварии на Минской кольцевой
Накануне в районе улицы Шаранговича разбился 33-летний мотоциклист. По одной из версий, ДТП спровоцировала легковая машина, которая скрылась. Байкер перестраивался из средней полосы в крайнюю левую. В этот момент такой же маневр совершал и серебристый седан. Мотоциклист попытался избежать столкновения, но врезался в отбойник.
Он скончался на месте ДТП. Милиция разыскивает свидетелей инцидента и того самого автомобилиста, который спровоцировал аварию.
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