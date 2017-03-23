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Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия в Борисовском районе
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23 Марта 2017 15:15

Следственный комитет выясняет обстоятельства происшествия в Борисовском районе

Жуткое лобовое столкновение. Машина выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с легковушкой. От сильного удара оба автомобиля отбросило в разные стороны. Водители машин госпитализированы, пассажир одного авто от тяжелых травм погиб на месте. По предварительным данным, авария произошла из-за микроавтобуса, который стоял на обочине и резко выехал на полосу движения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

  

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