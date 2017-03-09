ЧП
9 Марта 2017 15:15
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели мальчика в Солигорском районе
Следственный комитет проводит проверку и выясняет обстоятельства гибели 12-летнего мальчика в Солигорском районе. На школьника упали футбольные ворота. Назначена судебно-медицинская экспертиза, берутся показания у свидетелей трагедии. Подробности в нашем вечернем выпуске.
В Минске разбилась машина скорой помощи. Вероятно, водитель уснул за рулем. ДТП произошло утром на проспекте Пушкина. Медики возвращались из командировки. Сначала машина наехала на бордюр, зацепила два дерева, а затем врезалась в столб. В салоне авто находились четыре человека, два из них госпитализированы.
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