Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели мальчика в Солигорском районе

9 Марта 2017 15:15

Следственный комитет проводит проверку и выясняет обстоятельства гибели 12-летнего мальчика в Солигорском районе. На школьника упали футбольные ворота. Назначена судебно-медицинская экспертиза, берутся показания у свидетелей трагедии. Подробности в нашем вечернем выпуске.

В Минске разбилась машина скорой помощи. Вероятно, водитель уснул за рулем. ДТП произошло утром на проспекте Пушкина. Медики возвращались из командировки. Сначала машина наехала на бордюр, зацепила два дерева, а затем врезалась в столб. В салоне авто находились четыре человека, два из них госпитализированы.