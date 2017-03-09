Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели 12-летнего мальчика в Солигорском районе

9 Марта 2017 18:45

Следственный комитет проводит проверку и выясняет обстоятельства гибели 12-летнего мальчика в Солигорском районе. Трагедия произошла накануне на стадионе Краснослободской средней школы. Школьник вместе с друзьями играл в футбол. Повис на воротах - в итоге они упали. От полученных травм мальчик погиб. Сейчас специалисты работают с показаниями свидетелей. По факту происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза.