ЧП
6 Марта 2017 15:30
Следственный комитет ищет водителя, который насмерть сбил человека
В поселке Плещеницы "Опель-Астра" скрылся с места аварии после того, как наехал на 60-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Предполагается, что авто управлял 38-летний житель деревни Метличицы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
А на железнодорожной станции Тимковичи в Копыльском районе поезд столкнулся с молоковозом. Пассажирский состав из пяти вагонов двигался в направлении Барановичи - Слуцк. Машинист и пассажиры не пострадали. А вот водитель МАЗа госпитализирован травмами различной степени тяжести. Поезд смог отправиться к месту назначения через час.
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