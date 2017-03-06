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Следственный комитет ищет водителя, который насмерть сбил человека
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6 Марта 2017 15:30

Следственный комитет ищет водителя, который насмерть сбил человека

В поселке Плещеницы "Опель-Астра" скрылся с места аварии после того, как наехал на 60-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте. Предполагается, что авто управлял 38-летний житель деревни Метличицы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

А на железнодорожной станции Тимковичи в Копыльском районе поезд столкнулся с молоковозом. Пассажирский состав из пяти вагонов двигался в направлении Барановичи - Слуцк. Машинист и пассажиры не пострадали. А вот водитель МАЗа госпитализирован травмами различной степени тяжести. Поезд смог отправиться к месту назначения через час.

  

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