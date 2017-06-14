ЧП
15 Июня 2017 14:58
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти девятилетнего мальчика
По информации ведомства, ребенок скончался вчера в гродненской больнице. До госпитализации школьник отдыхал в летнем лагере. Как рассказали в СК, мальчик там жаловался на плохое самочувствие. Другие подробности правоохранители не распространяют, ссылаясь на необходимость получения экспертного заключения. Идет опрос врачей и родственников погибшего, которые пытались оказать ему помощь. Для установления всех обстоятельств произошедшего изъята и тщательно изучается меддокументация. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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