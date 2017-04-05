Следователи проводят проверку по факту ДТП в Бешенковичском районе

5 Апреля 2017 15:00

Следователи проводят проверку по факту ДТП с участием школьного автобуса в Бешенковичском районе. Авария произошла сегодня в 7:45 на 216-м километре автодороги Минск - Витебск на пересечении с трассой Сенно - Бешенковичи. Во время выезда со второстепенной дороги на главную школьный автобус столкнулся с маршрутным такси. "Газель" с девятью пассажирами от удара перевернулась. В школьном автобусе в момент ДТП находились 15 детей. Из них никто не пострадал, а вот пассажирам такси (ими оказались призывники) помощь медиков понадобилась. 4 человека остаются в Бешенковичской больнице под наблюдением.

Дмитрий Ляшук, завотделением Бешенковичской центральной районной больницы:

"Трое в хирургическом отделении в удовлетворительном состоянии. Один молодой человек находится в условиях реанимации средней степени тяжести. Пятеро пациентов обслужены и отпущены на долечивание по месту жительства. Травмы сочетанные, множественные поверхностные ссадины, раны, закрытые черепно-мозговые травмы".

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси:

"Следует отметить, что в прошлом году на этом перекрестке уже было два аналогичных ДТП, в результате которых один человек погиб, еще один получил ранения. И по инициативе Госавтоинспекции там были установлены искусственные неровности на второстепенной дороге, что в свою очередь позволило в данной ситуации снизить скорость школьного автобуса и, возможно, избежать более тяжелых последствий этого ДТП".

Оба водителя на момент аварии были трезвыми. Школьный автобус подвозил детей в школу, расположенную в агрогородке Ржавка. С учениками работает психолог.