12 Марта 2017 12:06

Скончалась еще одна пострадавшая на Скидельском сахарном комбинате. Это третья жертва ЧП на предприятии. Женщина находилась на лечении в Минской больнице скорой помощи. Всего при вспышке пылевоздушной смеси на сахарном комбинате пострадали пять сотрудниц. Одна до сих пор остается в столичной больнице, другая - в Гродно. Возбуждено уголовное дело по статье "Служебная халатность". Санкции - до 5 лет лишения свободы.