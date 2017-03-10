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Скончалась еще одна пострадавшая на Скидельском сахарном комбинате
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12 Марта 2017 12:06

Скончалась еще одна пострадавшая на Скидельском сахарном комбинате

Скончалась еще одна пострадавшая на Скидельском сахарном комбинате. Это третья жертва ЧП на предприятии. Женщина находилась на лечении в Минской больнице скорой помощи. Всего при вспышке пылевоздушной смеси на сахарном комбинате пострадали пять сотрудниц. Одна до сих пор остается в столичной больнице, другая - в Гродно. Возбуждено уголовное дело по статье "Служебная халатность". Санкции - до 5 лет лишения свободы.

  

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