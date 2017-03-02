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СК возбудил уголовное дело по факту ночной аварии на Минской кольцевой
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2 Марта 2017 12:15

СК возбудил уголовное дело по факту ночной аварии на Минской кольцевой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ночной аварии на Минской кольцевой, где один человек погиб и пятеро госпитализированы. Предварительно установлено, что около трех часов ночи водитель за рулем Audi по внешней стороне МКАД со стороны Казинца не справился с управлением и врезался в столб. По информации следствия, в момент ДТП в салоне находились шестеро.

Следствие обращается с просьбой к автомобилистам, ставшим очевидцами аварии, откликнуться и сообщить информацию в Минское управление Следственного комитета.

  

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