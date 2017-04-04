Сильный пожар в столичном микрорайоне Шабаны

4 Апреля 2017 15:25

Специалисты выясняют обстоятельства сильного пожара в столичном микрорайоне Шабаны. На одном из предприятий горела отработанная машинная резина.

Спасателей вызвали очевидцы происшествия. Пожарные оперативно затушили пылающую свалку старых колес, ветер перенес огонь и на соседние здания. После осмотра места происшествия у специалистов появилась и основная версия возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия - предприятие может получить штраф и за опасное хранение мусора.