ЧП
4 Апреля 2017 15:25
Сильный пожар в столичном микрорайоне Шабаны
Специалисты выясняют обстоятельства сильного пожара в столичном микрорайоне Шабаны. На одном из предприятий горела отработанная машинная резина.
Спасателей вызвали очевидцы происшествия. Пожарные оперативно затушили пылающую свалку старых колес, ветер перенес огонь и на соседние здания. После осмотра места происшествия у специалистов появилась и основная версия возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия - предприятие может получить штраф и за опасное хранение мусора.
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