Шестеро детей и педагог попали в больницу после ДТП в Столбцовском районе

10 Января 2017 15:04

Два микроавтобуса не поделили дорогу. Известно, что в маршрутке находились 15 пассажиров. Дети с сопровождающим ехали в оздоровительный лагерь. Учительницу пришлось доставать из машины при помощи гидравлического инструмента. Она в больнице. Предварительный диагноз - черепно-мозговая травма и травматический шок. Шестерых детей - это ученики с 6 по 10 классы - после осмотра в больнице отпустили по домам. В причинах ДТП разбираются специалисты.