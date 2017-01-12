Главная>>Агентство теленовостей>>ЧП>>Шестеро детей и педагог попали в больницу после ДТП в Столбцовском районе
ЧП
RSS
Шестеро детей и педагог попали в больницу после ДТП в Столбцовском районе
Скачать Поделиться

10 Января 2017 15:04

Шестеро детей и педагог попали в больницу после ДТП в Столбцовском районе

Два микроавтобуса не поделили дорогу. Известно, что в маршрутке находились 15 пассажиров. Дети с сопровождающим ехали в оздоровительный лагерь. Учительницу пришлось доставать из машины при помощи гидравлического инструмента. Она в больнице. Предварительный диагноз - черепно-мозговая травма и травматический шок. Шестерых детей - это ученики  с 6 по 10 классы - после осмотра в больнице отпустили по домам. В причинах ДТП разбираются специалисты.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =