Шесть человек погибли на пожаре в Кричеве в Могилевской области

24 Апреля 2017 12:03

О возгорании в частном доме в МЧС сегодня ночью сообщил сосед. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие обрушились. Здесь жила пенсионерка, два ее совершеннолетних сына и сожительница одного из них. По одной из версий, причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии. Проверку проводит Следственный комитет.