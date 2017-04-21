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Шесть человек погибли на пожаре в Кричеве в Могилевской области
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24 Апреля 2017 12:03

Шесть человек погибли на пожаре в Кричеве в Могилевской области

О возгорании в частном доме в МЧС сегодня ночью сообщил сосед. К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, кровля и перекрытие обрушились. Здесь жила пенсионерка, два ее совершеннолетних сына и сожительница одного из них. По одной из версий, причиной стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии. Проверку проводит Следственный комитет. 

  

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