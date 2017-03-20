Серия инцидентов на госгранице

20 Марта 2017 19:01

Белорусские пограничники в эти дни на разных участках госграницы в одночасье столкнулись с серией инцидентов.

Сегодня ночью неизвестные на джипе в пункте пропуска "Александровка", выезжая с территории Украины, сбили металлическое заграждение, затем шлагбаум и попытались прорваться вглубь нашей страны.

С целью задержания нарушителей сотрудники органов погранслужбы были вынуждены применить табельное оружие. И уже спустя несколько минут оперативники недалеко от КПП - в Наровлянском районе - настигли прорвавшийся автомобиль. Два человека задержаны. Их личности устанавливаются. В машине мог находиться еще один неизвестный. Его ищут.

В Госпогранкомитете сообщили, что в авто обнаружен пистолет марки ТТ, два снаряженных магазина и предмет, похожий на взрывное устройство с часовым механизмом.

В данный момент по факту нарушения госграницы Беларуси проводится проверка. Подробности в программе "Панорама".