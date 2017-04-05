В Витебской области школьный автобус столкнулся с маршруткой

5 Апреля 2017 12:06

Серьезное ДТП в Витебской области. Рано утром под Бешенковичами школьный автобус, по версии ГАИ, не уступил дорогу и столкнулся с маршруткой. В салоне автобуса было 15 школьников (они не пострадали), а вот 9 пассажиров другой машины госпитализированы в районную больницу для осмотра. Из них четверых госпитализировали. Оба водителя на момент аварии были трезвыми.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси: "Следует отметить, что в прошлом году на этом перекрестке уже было два аналогичных ДТП, в результате которых один человек погиб, еще один получил ранения. И по инициативе Госавтоинспекции там были установлены искусственные неровности на второстепенной дороге, что в свою очередь позволило в данной ситуации снизить скорость школьного автобуса и, возможно, избежать более тяжелых последствий этого ДТП".

Проверка продолжается. Подробности в наших следующих выпусках.