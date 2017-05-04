Серьезное ДТП на одном из перекрестков Минска с пострадавшими

4 Мая 2017 09:10

Авария произошла вчера вечером неподалеку от МКАД. По информации ГАИ, водитель автомобиля "Хонда", девушка, поворачивала влево с улицы Притыцкого, в тот момент по правой полосе с попутной улицы начал движение автомобиль "Акура". Известно, что девушка за рулем уже завершала маневр, когда произошло столкновение. Удар был такой силы, что машина "Хонда" перевернулась на крышу. В салоне "Акуры" находились трое человек. В перевернувшейся легковушке - мать и маленький ребенок.

Также, по предварительной информации, оба водителя двигались на зеленый сигнал светофора. Что послужило причиной аварии, предстоит еще выяснить, как и определить, не были ли водители машин пьяны.