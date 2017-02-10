Серьезная пробка стала причиной утреннего прекращения движения трамваев

10 Февраля 2017 15:20

На Старовиленском тракте столкнулись Volkswagen и Honda. Женщина на легковушке поворачивала налево. А водитель микроавтобуса, по предварительной информации, проехал по Орловской в направлении Бангалор на красный сигнал. Пока не восстановили трамвайное движение, пассажиров перевозил временный автобусный маршрут. В аварии никто не травмирован.