ЧП
10 Февраля 2017 15:20
Серьезная пробка стала причиной утреннего прекращения движения трамваев
На Старовиленском тракте столкнулись Volkswagen и Honda. Женщина на легковушке поворачивала налево. А водитель микроавтобуса, по предварительной информации, проехал по Орловской в направлении Бангалор на красный сигнал. Пока не восстановили трамвайное движение, пассажиров перевозил временный автобусный маршрут. В аварии никто не травмирован.
Другие новости
09.02.2017 15:12 / ЧП На Минской кольцевой фура столкнулась с "Рено"
08.02.2017 19:07 / ЧП В Столинском районе в заносах застряли два пассажирских автобуса
07.02.2017 21:17 / ЧП Сотрудники финансовой милиции пресекли деятельность крупной лжепредпринимательской структуры
07.02.2017 15:20 / ЧП ДТП возле деревни Крупки Пуховичского района
06.02.2017 15:17 / ЧП На МКАД сегодня столкнулись шесть автомобилей
06.02.2017 15:13 / ЧП В Могилеве из окна многоэтажного дома выпала девочка
04.02.2017 12:22 / ЧП Водитель авто вылетел за пределы дороги в попытке уйти от сотрудников ГАИ
03.02.2017 19:10 / ЧП Два громких судебных процесса начались сегодня в Минске
03.02.2017 18:48 / ЧП Сегодня утром на улице Кижеватова под машину попала 16-летняя девушка
02.02.2017 15:20 / ЧП Утром по улице Богдановича на полчаса было остановлено движение транспорта
01.02.2017 15:45 / ЧП Причиной затора на проспекте Пушкина в столице стал грузовик
31.01.2017 21:09 / ЧП В Пинском районе раскрыта преступная группа, которая похищала с кладбищ надгробные плиты
31.01.2017 19:05 / ЧП Крупная авария произошла в центре Витебска
31.01.2017 18:41 / ЧП Авария на МКАД
31.01.2017 15:02 / ЧП В Витебске устанавливают обстоятельства крупного ДТП
31.01.2017 12:05 / ЧП Крупное ДТП в Витебске
30.01.2017 21:07 / ЧП Суд Фрунзенского района столицы огласил вердикт в отношении Александра Муравьева
30.01.2017 15:20 / ЧП Логойск на несколько часов остался без воды