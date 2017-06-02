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Серьезная авария в центре Минска
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3 Июня 2017 15:11

Серьезная авария в центре Минска

На перекрестке Свердлова и Ульяновской водитель легковой машины обгонял общественный транспорт и не заметил двух женщин на пешеходном переходе. Из-за сильнейшего удара обе погибли на месте. Им было 64 и 47 лет. Следственный комитет по Минску возбудил уголовное дело.

 

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