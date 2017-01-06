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Сегодня в суде Центрального района Минска будет вынесен приговор Андрею Жукову
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5 Января 2017 07:23

Сегодня в суде Центрального района Минска будет вынесен приговор Андрею Жукову

Напомним, бывшего директора департамента судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола  обвиняют по 6 эпизодам получения взяток и превышении служебных полномочий. По версии следствия, на протяжении двух лет, подсудимый получал деньги от арбитров и тренеров за назначение на матчи конкретных судей. Вину в совершении всех инкриминируемых ему преступлений Жуков признал полностью, однако от дачи показаний в суде отказался. Гособвинитель запросил приговорить бывшего футбольного функционера к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и штрафу в размере 500 базовых величин.  

 

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