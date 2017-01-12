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Сегодня в Марьиной горке начался суд в отношении рэкетиров
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12 Января 2017 15:08

Сегодня в Марьиной горке начался суд в отношении рэкетиров

Считается, что подсудимые держали в страхе местных бизнесменов, заставляя их платить дань. Тех же, кто отказывался, подвергали насилию. Предпринимателей похищали и избивали, ставили на так называемый счетчик. Подобные меры приносили немалый доход. Самую большую сумму - $22 тысячи - заплатил предприниматель, которого заставили копать самому себе могилу.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ряду статей, среди них - приготовление к похищению человека, принуждение к выполнению обязательств, злоупотребление и превышение власти и служебных полномочий.

  

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