Сегодня в Марьиной горке начался суд в отношении рэкетиров

12 Января 2017 15:08

Считается, что подсудимые держали в страхе местных бизнесменов, заставляя их платить дань. Тех же, кто отказывался, подвергали насилию. Предпринимателей похищали и избивали, ставили на так называемый счетчик. Подобные меры приносили немалый доход. Самую большую сумму - $22 тысячи - заплатил предприниматель, которого заставили копать самому себе могилу.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ряду статей, среди них - приготовление к похищению человека, принуждение к выполнению обязательств, злоупотребление и превышение власти и служебных полномочий.