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Сегодня утром в столице вспыхнул Mercedes
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16 Марта 2017 15:20

Сегодня утром в столице вспыхнул Mercedes

Специалисты выясняют вероятные причины утреннего происшествия в столице. Во время движения загорелся кроссовер. Серебристый Mercedes открытым пламенем горел на пересечении улиц Куйбышева и Янки Купалы. На помощь автовладельцу пришло несколько водителей, однако самостоятельно возгорание потушить не удалось.

Пламя ликвидировали сотрудники МЧС. В результате происшествия выгорела передняя часть авто. Пострадавших нет.

  

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