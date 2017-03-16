Сегодня утром в столице вспыхнул Mercedes

16 Марта 2017 15:20

Специалисты выясняют вероятные причины утреннего происшествия в столице. Во время движения загорелся кроссовер. Серебристый Mercedes открытым пламенем горел на пересечении улиц Куйбышева и Янки Купалы. На помощь автовладельцу пришло несколько водителей, однако самостоятельно возгорание потушить не удалось.

Пламя ликвидировали сотрудники МЧС. В результате происшествия выгорела передняя часть авто. Пострадавших нет.