Сегодня утром в Столбцовском районе столкнулись два микроавтобуса

10 Января 2017

10 человек пострадали, в том числе дети. В маршрутном такси находилась группа школьников. Шестеро учеников направлялись в детский оздоровительный лагерь. В результате столкновения в салоне авто оказалась заблокированной учительница, которая сопровождала школьников. Спасателям пришлось деблокировать женщину. Она получила черепно-мозговую травму и сейчас госпитализирована. В больницу доставили и всех детей. Серьезных травм они не получили. После медосмотра школьников отпустили домой. Причины аварии сейчас выясняют специалисты.

Из-за гололеда Госавтоинспекция ввела ограничения скорости на некоторых трассах Минской области. 90 километров в час - такой максимум сейчас на дорогах Брест - Москва и Минск - Гродно, а на участках трассы Минск - Нарочь временное ограничение 70 километров в час.