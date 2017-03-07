Сегодня утром на Минском море тонул человек

7 Марта 2017 15:15

За 20 метров от берега в полынью попал мужчина и просил о помощи. Спасатели освободили из ледяного плена пострадавшего и передали бригаде скорой помощи. С общим переохлаждением мужчину доставили в реанимацию.

Напомним, с первого марта в Минской области запрещено выходить на лед. Такие меры введены, чтобы предотвратить несчастные случаи на водоемах и гарантировать безопасность граждан. При плюсовой температуре лед теряет свою прочность, причем независимо от визуальной толщины. Даже 15 минут в ледяной воде могут стать смертельными для человека.