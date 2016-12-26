Сегодня станет известна судьба россиянина, который обвиняется в серии изнасилований в Беларуси

27 Декабря 2016 07:10

Мужчина совершал преступления на протяжении 20-ти лет. Как правило, он действовал вдоль железной дороги и автострад, иногда после надругательств забирал у жертв драгоценности и деньги. За аналогичные преступления он был судим в Польше и России, однако именно в Российской Федерации был признан невменяемым и проходил лечение в психиатрическом стационаре. Белорусы установили его вменяемость. Потерпевшими признаны 35 человек. О решении суда узнаем уже вечером от наших брестских коллег.