Сегодня огласили официальную информацию по поводу применения милиционером оружия 1 января

3 Января 2017 19:10

Сегодня на пресс-конференции МВД об обстановке во время новогодних гуляний огласили официальную информацию по поводу применения милиционером оружия 1 января. В 6:40 утра в милицию поступило сообщение о буйных соседях. Для реагирования в квартиру по проспекту Любимова отбыл помощник дежурного. Со слов представителей МВД, милиционеру открыл дверь нетрезвый мужчина, который нанес серию ударов сотруднику правопорядка в грудь и голову. Сообщается, что нападавший попытался завладеть оружием. В результате мужчина получил ранение в ногу и грудь. Сейчас оба участника конфликта - в госпитале. Их действиям дается правовая оценка. Проводится расследование.



В самих местах гуляний в новогоднюю ночь чрезвычайных происшествий не зафиксировано. В целом по стране совершено на треть меньше правонарушений, чем в ночь встречи прошлого года. За три дня празднований зарегистрировано 57 пожаров. Инспекторы ГАИ в эти дни задержали более 300 нетрезвых водителей. За последнюю неделю гололедные травмы получили около 30 человек.