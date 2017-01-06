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Сегодня огласили официальную информацию по поводу применения милиционером оружия 1 января
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3 Января 2017 19:10

Сегодня огласили официальную информацию по поводу применения милиционером оружия 1 января

Сегодня на пресс-конференции МВД об обстановке во время новогодних гуляний огласили официальную информацию по поводу применения милиционером оружия 1 января. В 6:40 утра в милицию поступило сообщение о буйных соседях. Для реагирования  в квартиру по проспекту Любимова отбыл помощник дежурного. Со слов представителей МВД, милиционеру открыл дверь нетрезвый мужчина, который нанес серию ударов сотруднику правопорядка  в грудь и голову. Сообщается, что нападавший попытался завладеть оружием. В результате  мужчина получил ранение в ногу и грудь. Сейчас оба участника конфликта - в госпитале. Их действиям дается правовая оценка. Проводится расследование.

В самих местах гуляний  в новогоднюю ночь  чрезвычайных происшествий не зафиксировано. В целом по стране  совершено на треть меньше правонарушений, чем в ночь встречи  прошлого года. За три дня празднований  зарегистрировано 57 пожаров. Инспекторы ГАИ в эти дни  задержали более 300 нетрезвых водителей. За последнюю неделю гололедные травмы  получили около 30 человек.

 

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