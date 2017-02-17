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Сегодня начинаются слушания по громкому делу о нападении в ТЦ "Новая Европа"
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20 Февраля 2017 07:11

Сегодня начинаются слушания по громкому делу о нападении в ТЦ "Новая Европа"

Сегодня в Минском городском суде начинаются слушания по громкому делу о нападении в торговом центре "Новая Европа". Процесс будет открытым. На скамье подсудимых - 17-летний подросток.

8 октября Владислав Казакевич бензопилой убил женщину, а когда техника заглохла, продолжил нападение топором. Ранения получили еще двое. Подсудимому инкриминируют целый ряд статей, среди которых убийство и хулиганство. По результатам психиатрической экспертизы, молодой человек полностью отдавал отчет своим действиям.

  

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