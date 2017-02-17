ЧП
20 Февраля 2017 07:11
Сегодня начинаются слушания по громкому делу о нападении в ТЦ "Новая Европа"
Сегодня в Минском городском суде начинаются слушания по громкому делу о нападении в торговом центре "Новая Европа". Процесс будет открытым. На скамье подсудимых - 17-летний подросток.
8 октября Владислав Казакевич бензопилой убил женщину, а когда техника заглохла, продолжил нападение топором. Ранения получили еще двое. Подсудимому инкриминируют целый ряд статей, среди которых убийство и хулиганство. По результатам психиатрической экспертизы, молодой человек полностью отдавал отчет своим действиям.
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