Сегодня начинаются слушания по громкому делу о нападении в ТЦ "Новая Европа"

20 Февраля 2017 07:11

Сегодня в Минском городском суде начинаются слушания по громкому делу о нападении в торговом центре "Новая Европа". Процесс будет открытым. На скамье подсудимых - 17-летний подросток.

8 октября Владислав Казакевич бензопилой убил женщину, а когда техника заглохла, продолжил нападение топором. Ранения получили еще двое. Подсудимому инкриминируют целый ряд статей, среди которых убийство и хулиганство. По результатам психиатрической экспертизы, молодой человек полностью отдавал отчет своим действиям.