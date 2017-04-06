ЧП
7 Апреля 2017 07:08
Сегодня Минский городской суд поставит точку в деле гимназиста, который напал на учительницу с ножом
Подросток обвиняется в покушении на убийство 57-летней женщины. Все заседания проходили в закрытом режиме, так как подсудимый несовершеннолетний. Школьнику грозит до 12-ти лет лишения свободы. Напомним, 23 мая 15-летний парень нанес учительнице русского языка и литературы 17 ударов ножом. С момента задержания подросток находится под стражей.
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