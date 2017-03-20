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20 Марта 2017 07:04

Самолет Белавиа Минск - Санкт-Петербург вернулся в аэропорт после взлета

Лайнер вылетел накануне в 18:05 и на высоте около 150-ти метров столкнулся со стаей птиц. Командир экипажа принял решение идти на посадку. Выработав топливо, самолет благополучно приземлился в Национальном аэропорту. Никто не пострадал, но судно нуждается в ремонте. А пассажирам оперативно предоставили замену, и они приземлились в Санкт-Петербурге почти в 10 вечера.