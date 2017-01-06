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С наступлением морозов увеличилось и число пожаров
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5 Января 2017 15:30

С наступлением морозов увеличилось и число пожаров

Накануне в столичном регионе жертвами огня стали два человека.

А сегодня ночью в Пуховичском районе на пожаре погиб мужчина. Когда спасатели приехали на место происшествия, жилой дом горел открытым пламенем. Причина возгорания сейчас выясняется. Одна из версий - нарушение правил эксплуатации отопительного оборудования.

В связи с этим сотрудники МЧС  напоминают о необходимости аккуратного обращения с обогревательными приборами.

 

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