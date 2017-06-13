Руководители одной из крупных торговых сетей подозреваются в неуплате налогов

13 Июня 2017 15:16

Фиктивные документы, бухгалтерские подлоги и сотни тысяч рублей неуплаченных в казну средств. Сотрудники финансовой милиции Минска пришли к выводу, что руководители одной из крупных торговых сетей не платят налоги. Установлено, что должностные лица через посредника пользовались услугами лжеструктур. Предприятие реализовывало клиентам стройматериалы и оборудование за наличный расчет, но по кассе сделки не проходили. В бухучете же отражались фиктивные документы, по которым отправлялся товар. В поле зрения финансовой милиции предприятие попало после проверки. Год назад была задержана группа лжепредпринимателей, а все связанные с ней субъекты хозяйствования тщательно изучили.

Александр Черезов, замначальника управления ДФР Комитета госконтроля Беларуси по Минской области и г. Минску: "В период с 2013 по 2015 годы они при помощи лжеструктур сокрыли налогов более чем на 600 тысяч белорусских рублей. Продукция была реализована за наличный расчет как на территории Республики Беларусь, так и в Российской Федерации. Деятельность этих лжеструктур мы пресекли в прошлом году. В отношении них расследуется также уголовное дело".

В отношении должностных лиц предприятия возбуждено уголовное дело. Финансовая милиция проверит, кто еще мог воспользоваться услугами лжепредпринимателей.