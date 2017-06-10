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Разрыв отопительного котла в частном доме в агрогородке Занарочь Мядельского района
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12 Июня 2017 15:25

Разрыв отопительного котла в частном доме в агрогородке Занарочь Мядельского района

Хозяин разжигал отопительную установку, чтобы подогреть воду. В этот же момент и произошел взрыв. Мужчина с термическими ожогами 25 % тела госпитализирован.

Подобное происшествие и в Пуховичском районе. Взрыв и обрушение части здания произошли на территории усадебно-паркового комплекса. В результате разрыва котла пострадал работник пивоварни. Возможная причина происшествия - нарушение технологического регламента и перегрев оборудования.

  

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