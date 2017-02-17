Раскрыта преступная схема по перемещению автомобилей через границу

20 Февраля 2017 15:08

Преступную схему по перемещению автомобилей через границу раскрыли сотрудники Гродненского управления ГУБОП. Вместе с оперативниками гродненской таможни они установили, что организованная жителями Ошмянского района группа выкупала у белорусов вместе с документами поврежденные автомобили, а в прибалтийских странах находила их точные европейские копии. После этого машины ввозились в Беларусь по фальшивым документам без уплаты каких-либо таможенных пошлин. Общая сумма ущерба оценивается экспертами в 200 000 долларов США, также во время обысков обнаружено оружие и боеприпасы.

Андрей Ярошик, начальник Гродненского областного управления ГУБОПиК МВД Беларуси: "После того как указанные автомобили перемещались из стран Евросоюза на территорию Республики Беларусь, лидеры организованной группировки занимались видоизменением указанных идентификационных номеров в автомашинах. После легализации автомашин они продавались гражданам Республики Беларусь".

Установлено, что злоумышленникам удалось незаконно ввезти в Беларусь около 50 автомобилей. Их покупателями стали жители фактически всех регионов Беларуси. На сегодня 19 машин конфискованы. Решение о возмещении финансовых потерь пострадавшим примет суд.