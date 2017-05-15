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Проводится проверка по факту смерти женщины, отравившейся грибами
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15 Мая 2017 15:03

Проводится проверка по факту смерти женщины, отравившейся грибами

Следствие проводит проверку по факту смерти жительницы Могилевского района, отравившейся грибами. Сморчки женщина собрала в лесу, принесла домой, отварила и съела. Через некоторое время ей стало плохо, но к медикам она обратилась лишь на четвертые сутки. Несмотря на госпитализацию и экстренное лечение, спасти ее не удалось.

Оксана Соленюк, официальный представитель УСК Беларуси по Могилевской области:

"Предварительно установлено, что смерть женщины наступила от токсического действия веществ, содержащихся в съедобных грибах. Следователями проведен осмотр местности, где предположительно погибшая могла собирать грибы. Обнаруженные на этой местности грибы направлены на исследования для установления вида и токсичности".

Сморчки и строчки отнесены в Беларуси к условно съедобным. Грибы подлежат особой термической обработке при приготовлении, так как содержат ядовитую гельвелловую кислоту. По словам специалистов, при отравлении необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

  

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