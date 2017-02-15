Проезд на красный свет вызвал серьезную аварию в столице

15 Февраля 2017 15:15

Сегодня утром автомобиль "Шкода" проехал на запрещенный сигнал светофора и в итоге столкнулся со встречным "Пежо", который двигался на зеленый. Авария случилась на пересечении Партизанского проспекта и улицы Кабушкина. В итоге пассажир "Пежо" - женщина - получила травмы. Автомобили значительно повреждены. Обстоятельства аварии сейчас выясняют специалисты. Известно, что водители были трезвыми.