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Проезд на красный свет вызвал серьезную аварию в столице
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15 Февраля 2017 15:15

Проезд на красный свет вызвал серьезную аварию в столице

Сегодня утром автомобиль "Шкода" проехал на запрещенный сигнал светофора и в итоге столкнулся со встречным "Пежо", который двигался на зеленый. Авария случилась на пересечении Партизанского проспекта и улицы Кабушкина. В итоге пассажир "Пежо" - женщина - получила травмы. Автомобили значительно повреждены. Обстоятельства аварии сейчас выясняют специалисты. Известно, что водители были трезвыми.

  

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