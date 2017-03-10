11 Марта 2017 12:01

В Беларуси и в приграничных районах России продолжаются поиски троих пропавших школьников из Витебска. В милицию поступают звонки о том, что похожих детей видели в различных местах, эта информация сразу же проверяется, но пока выйти на след не удается.

Еще 7 марта дети ушли на занятия, но домой так и не вернулись. Катя, Тимур и их восемнадцатилетний брат Руслан с собой взяли паспорта и деньги. Дома оставили мобильный телефон и записку. Все трое из многодетной семьи. Родители, друзья и знакомые бьют тревогу. До сих пор непонятно, что толкнуло детей на такой шаг и где они могут находиться. Не исключено, что двое подростков и их совершеннолетний брат уже не в Беларуси. К работе подключились и правоохранители из приграничных районов России.