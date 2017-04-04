Продолжается расследование уголовного дела по факту склонения к самоубийству несовершеннолетней

4 Апреля 2017 19:21

Речь идет о так называемой группе смерти, организаторы которой склоняют детей и подростков к суициду. Как отмечают в Следственном комитете, сейчас идет мониторинг глобальной сети, чтобы предотвратить распространение таких интернет-сообществ.