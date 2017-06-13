13 Июня 2017 15:20

Cудебная коллегия Верховного суда рассмотрела апелляцию по уголовному делу о нападении на торговый центр "Новая Европа". Приговор Минского городского суда в отношении Владислава Казакевича оставлен без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения. Теперь решение может быть опротестовано лишь в порядке надзора. Сегодня же адвокат Казакевича ходатайствовал о повторной психолого-психиатрической экспертизе. В свою очередь прокурор попросил суд отклонить ходатайство адвоката, отметив, что Казакевич 44 дня проходил обследование. В итоге оно было отклонено.

Напомним, 3 марта Минский городской суд приговорил Владислава Казакевича к 15 годам лишения свободы. Поскольку на момент преступления обвиняемый не достиг совершеннолетия, это максимальный срок, который ему мог быть назначен.