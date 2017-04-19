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Причины серьезной аварии в Минском районе выясняют специалисты
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19 Апреля 2017 15:26

Причины серьезной аварии в Минском районе выясняют специалисты

Попутное столкновение произошло сегодня утром. Автомобиль "хонда" врезался в грузовик ГАЗ. В результате сильного удара последний съехал в кювет. Водитель грузовика не был пристегнут ремнями безопасности. Он госпитализирован.  

  

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