ЧП
19 Апреля 2017 15:26
Причины серьезной аварии в Минском районе выясняют специалисты
Попутное столкновение произошло сегодня утром. Автомобиль "хонда" врезался в грузовик ГАЗ. В результате сильного удара последний съехал в кювет. Водитель грузовика не был пристегнут ремнями безопасности. Он госпитализирован.
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