Главная>>Агентство теленовостей>>ЧП>>Причины аварии автобуса с белорусскими туристами выясняют в Псковской области
ЧП
RSS
Причины аварии автобуса с белорусскими туристами выясняют в Псковской области
Скачать Поделиться

10 Января 2017 07:02

Причины аварии автобуса с белорусскими туристами выясняют в Псковской области

Машина накануне вечером столкнулась с фурой. В результате ДТП был поврежден моторный отсек автобуса. К счастью, никто не погиб. 5 человек, в том числе трое детей, получили ушибы. Госпитализация им не потребовалась. Медики оказали помощь на месте. Попавших в ДТП с места аварии забрал другой автобус. Он доставил группу в Печерский монастырь. Именно там по плану дети, которые возвращалась из Санкт-Петербурга с соревнований и сопровождающие (всего 55 человек) должны были остановиться на ночлег. Утром они продолжат путь в Минск.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =