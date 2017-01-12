Причины аварии автобуса с белорусскими туристами выясняют в Псковской области

10 Января 2017 07:02

Машина накануне вечером столкнулась с фурой. В результате ДТП был поврежден моторный отсек автобуса. К счастью, никто не погиб. 5 человек, в том числе трое детей, получили ушибы. Госпитализация им не потребовалась. Медики оказали помощь на месте. Попавших в ДТП с места аварии забрал другой автобус. Он доставил группу в Печерский монастырь. Именно там по плану дети, которые возвращалась из Санкт-Петербурга с соревнований и сопровождающие (всего 55 человек) должны были остановиться на ночлег. Утром они продолжат путь в Минск.