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Представление в Белгосцирке вчера завершилось несчастным случаем
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20 Апреля 2017 12:07

Представление в Белгосцирке вчера завершилось несчастным случаем

Во время выполнения сложного акробатического трюка гимнастка сорвалась из-под купола. Артисты из России - муж и жена - выполняли номер в паре.

Страховка была только у мужчины, иначе этот трюк не выполнить. Девушка упала с высоты примерно третьего этажа. Ее увезла скорая помощь. Сейчас, по нашей информации, здоровью гимнастки ничто не угрожает, у нее сотрясение мозга и сломана рука.

  

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