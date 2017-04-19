Представление в Белгосцирке вчера завершилось несчастным случаем

20 Апреля 2017 12:07

Во время выполнения сложного акробатического трюка гимнастка сорвалась из-под купола. Артисты из России - муж и жена - выполняли номер в паре.

Страховка была только у мужчины, иначе этот трюк не выполнить. Девушка упала с высоты примерно третьего этажа. Ее увезла скорая помощь. Сейчас, по нашей информации, здоровью гимнастки ничто не угрожает, у нее сотрясение мозга и сломана рука.