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Пожар в деревне Комарово
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19 Мая 2017 15:20

Пожар в деревне Комарово

Более полусотни детей эвакуировали из здания дошкольного центра в Дзержинске. Там произошло задымление из-за короткого замыкания электропроводки. Никто не пострадал. Вероятная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Причины еще одного возгорания выясняют специалисты в Мядельском районе. Там огонь уничтожил здание пилорамы. Пожар произошел в деревне Комарово. На момент возгорания людей в здании не было. Обошлось без пострадавших.

 

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