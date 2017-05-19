Пожар в деревне Комарово

19 Мая 2017 15:20

Более полусотни детей эвакуировали из здания дошкольного центра в Дзержинске. Там произошло задымление из-за короткого замыкания электропроводки. Никто не пострадал. Вероятная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Причины еще одного возгорания выясняют специалисты в Мядельском районе. Там огонь уничтожил здание пилорамы. Пожар произошел в деревне Комарово. На момент возгорания людей в здании не было. Обошлось без пострадавших.