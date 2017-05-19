ЧП
19 Мая 2017 15:20
Пожар в деревне Комарово
Более полусотни детей эвакуировали из здания дошкольного центра в Дзержинске. Там произошло задымление из-за короткого замыкания электропроводки. Никто не пострадал. Вероятная причина пожара - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Причины еще одного возгорания выясняют специалисты в Мядельском районе. Там огонь уничтожил здание пилорамы. Пожар произошел в деревне Комарово. На момент возгорания людей в здании не было. Обошлось без пострадавших.
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