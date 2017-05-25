Пожар сегодня вспыхнул на улице Славинского

22 Мая 2017 18:42

Черный столб дыма над Зеленым Лугом. Такую картину буквально два часа назад наблюдали жители Минска. Пожар вспыхнул на улице Славинского. По предварительным данным, загорелась пластмасса в пункте приема старой бытовой техники. Огонь полностью охватил помещение площадью более 100 квадратов. Ядовитый дым распространился по всей окрестности - от Уручья до Академии наук. 10 пожарных расчетов и спецтехника МЧС срочно ликвидировали возгорание. Что стало причиной - сейчас выясняют специалисты.