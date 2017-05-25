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Пожар сегодня вспыхнул на улице Славинского
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22 Мая 2017 18:42

Пожар сегодня вспыхнул на улице Славинского

Черный столб дыма над Зеленым Лугом. Такую картину буквально два часа назад наблюдали жители Минска. Пожар вспыхнул на улице Славинского. По предварительным данным, загорелась пластмасса в пункте приема старой бытовой техники. Огонь полностью охватил помещение площадью более 100 квадратов. Ядовитый дым распространился по всей окрестности - от Уручья до Академии наук. 10 пожарных расчетов и спецтехника МЧС срочно ликвидировали возгорание. Что стало причиной - сейчас выясняют специалисты.  

  

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