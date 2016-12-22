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Пожар на улице Лынькова в Минске
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23 Декабря 2016 09:15

Пожар на улице Лынькова в Минске

Горит Автопривоз - крупнейший поставщик автозапчастей. Выгорело 8 боксов. 

По информации МЧС Минск, 19 единиц техники боролось с огнем больше 2 часов. Причина устанавливается. Площадь пожара составила 500 кв м. Произошло частичное обрушение стены и кровли. Пострадавших нет.

 

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