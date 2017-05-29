Пострадавшие в ДТП белорусы по-прежнему в российской больнице

29 Мая 2017 15:06

Двое пострадавших в ДТП белорусов по-прежнему в российской больнице. Лечение займет не менее недели. В посольстве Беларуси в Москве сообщили, что к одному из молодых людей уже приехали родственники. ДТП произошло в субботу в городе Березники Пермского края. Внедорожник с номерами гомельского региона вылетел на встречную полосу, прямо под пассажирский автобус. Водитель пикапа и двое его пассажиров скончались на месте. Известно, что белорусы работали в буровой компании "Дельта", куда и ехали на объект.

Российские правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии.