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Последняя информация о ситуации в Санкт-Петербурге
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3 Апреля 2017 21:13

Последняя информация о ситуации в Санкт-Петербурге

Сейчас на связь со студией из Санкт-Петербурга выходит наш корреспондент Дарья Белоусова-Петровская. Она находится на Сенной площади, и у нее вся последняя информация о ситуации в городе (прямое включение).

  

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