ЧП
28 Февраля 2017 15:34
Полсотни человек эвакуировали из-за пожара в Солигорске
Возгорание произошло в одной из палат в больнице спелеолечения. Работники справились с огнем еще до приезда спасателей, однако из-за задымления сотрудники МЧС вывели из здания пациентов и медперсонал. Никто не пострадал. Вероятная причина пожара - неправильная эксплуатация электроприборов.
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