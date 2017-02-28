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Полсотни человек эвакуировали из-за пожара в Солигорске
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28 Февраля 2017 15:34

Полсотни человек эвакуировали из-за пожара в Солигорске

Возгорание произошло в одной из палат в больнице спелеолечения. Работники справились с огнем еще до приезда спасателей, однако из-за задымления сотрудники МЧС вывели из здания пациентов и медперсонал. Никто не пострадал. Вероятная причина пожара - неправильная эксплуатация электроприборов.

  

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