Полсотни человек эвакуировали из-за пожара в Солигорске

28 Февраля 2017 15:34

Возгорание произошло в одной из палат в больнице спелеолечения. Работники справились с огнем еще до приезда спасателей, однако из-за задымления сотрудники МЧС вывели из здания пациентов и медперсонал. Никто не пострадал. Вероятная причина пожара - неправильная эксплуатация электроприборов.