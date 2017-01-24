Похищенная из российского музея картина Шишкина найдена в Беларуси

25 Января 2017 12:08

Полотно было обнаружено в одном из гаражей поселка Ждановичи во время изъятия крупной партии наркотиков (свыше килограмма) и задержания организатора поставок психотропов из России в Беларусь.

Что же касается картины, то предположительно это подлинник 1897 года. Картина известного русского художника Ивана Шишкина называется "Лес. Ели". Известно, что оригинал был похищен в августе 1913 года из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области. Сейчас экспонат находится в Национальном художественном музее Беларуси на экспертизе. Ориентировочная стоимость – 2 миллиона долларов.

По предварительной информации, картину Шишкина привезли в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы. Однако стороны не сошлись в цене, и сделка не состоялась. Известно, что до этого работа не раз выставлялась на нелегальных интернет-аукционах. Сообщается, что буквально на следующий день после задержания полотно должно было прибыть в Москву для продажи гражданину Евросоюза. Известна и сумма покупки - 100 тысяч евро и 3 кг кокаина.