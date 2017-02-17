Подсудимый по делу о нападении в ТЦ "Европа" признал свою вину

20 Февраля 2017 15:01

Сегодня в Минском городском суде начались слушания по громкому делу о нападении в торговом центре "Новая Европа". Процесс открытый. На скамье подсудимых - Владислав Казакевич. В октябре тогда еще 17-летний подросток, вооруженный бензопилой и топором, вошел в помещение гипермаркета. Бензопилой он зарезал женщину, а когда техника работать перестала, он продолжил атаку с топором в руках. Еще два человека получили ранения.

Юлия Недашковская, сурдопереводчик дочери погибшей женщины: "Я считаю, что это мало. Чисто мое субъективное мнение, конечно, по законодательству, по решению суда. Мое лично субъективное мнение, 12 лет - это ни о чем".

Александр Александронец, муж погибшей женщины: "Я просто уверен в том, что суд вынесет справедливое решение и будет назначена нашей семье справедливая компенсация морального вреда".

Казакевич полностью признал свою вину, однако заявил, что о содеянном не сожалеет. Подсудимого обвиняют по статье "Убийство с особой жестокостью". Экспертиза признала 18-летнего молодого человека вменяемым.



