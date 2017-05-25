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Подозревается в получении взятки
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22 Мая 2017 12:04

Подозревается в получении взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела Минскэнерго. Эту информацию нашему каналу подтвердили в пресс-службе ведомства. За победу в двух тендерах начальник отдела материально-технического снабжения в минувшую среду получил вознаграждение в пятьсот долларов. Следствие проверяет информацию о причастности задержанного к совершению других противоправных поступков.

  

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