Поддельные купюры номиналом в 20 рублей могут находиться в обороте на территории Беларуси

22 Февраля 2017 21:12

Следователи просят обращать внимание на деньги. В первую очередь это касается розничной торговли и оплаты услуг. На днях МВД Беларуси заявило о задержании фальшивомонетчика и его подельника. В ведомстве пояснили, что с начала года в стране выявлено порядка 20 поддельных белорусских банкнот. Фальшивомонетчиком оказался 27-летний уроженец города Горки, в момент задержания подозреваемый сжег большинство уже готовых образцов.

Владимир Королев изучил материалы уголовного дела. В истории современной Беларуси купюра номиналом в 20 рублей стала самой массовой подделкой. Все это благодаря одному человеку. На днях МВД Беларуси заявило о задержании фальшивомонетчика. Правоохранители заявляют о высоком качестве подделки.

Так массово поддельные купюры в Беларуси не появлялись никогда. С начала года - 19 подделок, но правоохранители не исключают, что не все фальшивки изъяты. Первыми оперативники вышли на 26-летнего распространителя. Уроженец Минска был задержан с поличным в пригороде столицы.

Это кадры задержания фальшивомонетчика в Смолевичском районе. Оперативники застали мужчину в разгар работы. По этим кадрам видно, что мужчина пытался сжечь все напечатанные купюры. Завидев такой масштаб подпольной типографии, правоохранители не исключают, что фальшивые банкноты могут находиться в обиходе.

В случае выявления подделки нужно обратиться в милицию или Следственный комитет. В противном случае действия могут подпадать под статью Уголовного кодекса "Фальшивомонетничество". За изготовление, хранение и сбыт поддельных купюр - ограничение или лишение свободы на срок до 7 лет с возможной конфискацией имущества.