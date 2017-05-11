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Под Минском опрокинулся грузовик
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11 Мая 2017 18:48

Под Минском опрокинулся грузовик

Водитель выбрал неправильный скоростной режим и не справился с управлением на повороте. ДТП произошло у агрогородка Новоселье. В итоге водитель оказался заблокированным в кабине. Сотрудники МЧС освободили его при помощи специнструментов. Серьезных травм мужчина не получил.

  

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