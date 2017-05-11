Под Минском опрокинулся грузовик

11 Мая 2017 18:48

Водитель выбрал неправильный скоростной режим и не справился с управлением на повороте. ДТП произошло у агрогородка Новоселье. В итоге водитель оказался заблокированным в кабине. Сотрудники МЧС освободили его при помощи специнструментов. Серьезных травм мужчина не получил.